Dinamarca insta a la Unión Europea a responder de manera contundente a la “guerra híbrida” de Rusia

Europa necesita responder de manera contundente a la “guerra híbrida” de Rusia, afirmó el miércoles la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al recibir a los dirigentes de los 27 países de la Unión Europea tras incursiones de Moscú en el espacio aéreo europeo.

La cumbre, que tiene lugar en Copenhague, busca fortalecer la seguridad del continente ante la amenaza rusa, en un contexto marcado también por recientes incursiones de drones no identificados en el espacio aéreo danés.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Solo hay un país dispuesto a amenazarnos, y ese es Rusia, por lo que necesitamos una respuesta muy contundente”, declaró Frederiksen antes de iniciar la cumbre.

Miles de policías fueron movilizados para la cita, a la que seguirá al día siguiente una reunión en formato ampliado. Alemania, Polonia, Escandinavia, Francia e incluso Ucrania enviaron refuerzos militares para la cumbre, y Estados Unidos envió material antidrones.

Rusia busca “ponernos a prueba”, pero “también sembrar la división y la angustia en nuestras sociedades. No permitiremos que eso suceda”, coincidió por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El origen de los aparatos que han irrumpido las últimas semanas en el espacio aéreo de Dinamarca sigue siendo desconocido, pero las autoridades no tardaron en acusar a Rusia, también señalada por la incursión de una veintena de drones en Polonia y de tres aviones de combate en Estonia.

“Cuando observo la situación actual en Europa, creo que estamos atravesando el momento más difícil y peligroso desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, afirmó la primera ministra danesa.

En la imagen: la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Foto: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP / IDA MARIE ODGAARD

“Estamos en una confrontación con Rusia”, subrayó por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron.

En ese contexto, los 27 debaten en su cita las formas de reforzar la protección dando prioridad a cuatro proyectos emblemáticos: defensa del espacio, refuerzo de su flanco este, defensa antimisiles y un “muro antidrones”.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puso a disposición de los Estados miembros 150.000 millones de euros en préstamos, ya suscritos en su totalidad, de los cuales 100.000 millones corresponden a los países denominados “de primera línea”, geográficamente cercanos a Rusia.

La reunión de Copenhague también será una oportunidad para encontrar fuentes de financiación sostenibles para Ucrania, en un momento en que las perspectivas de paz se alejan y el apoyo financiero estadounidense se agota.