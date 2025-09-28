Un dron sueco de la empresa Everdrone transporta un desfibrilador en un sitio de pruebas central en Aalborg, el 22 de junio de 2022. (Foto de Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP)
Un dron sueco de la empresa Everdrone transporta un desfibrilador en un sitio de pruebas central en Aalborg, el 22 de junio de 2022. (Foto de Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP)
/ HENNING BAGGER
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Dinamarca prohíbe durante una semana los vuelos de drones de cara a cumbre de la Unión Europea
Resumen de la noticia por IA
Dinamarca prohíbe durante una semana los vuelos de drones de cara a cumbre de la Unión Europea

Dinamarca prohíbe durante una semana los vuelos de drones de cara a cumbre de la Unión Europea

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

prohibirá los vuelos de drones civiles en todo el país esta semana para garantizar la seguridad durante la cumbre de la en , anunció este domingo el Ministerio de Transporte, luego de nuevos incidentes sobre unidades militares.

Dinamarca recibirá a los dirigentes de la UE la próxima semana, donde nos centraremos especialmente en la seguridad. Por lo tanto, de lunes a viernes, cerraremos el espacio aéreo danés a todos los vuelos de drones civiles”, declaró el ministro de Transporte, Thomas Danielsen, en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Avistan nuevos drones sobre la mayor base militar de Dinamarca

La noche del sábado varios drones fueron observados sobrevolando instalaciones militares por segundo día consecutivo, informó este domingo el ejército.

Las fuerzas armadas confirman que se han observado drones sobre varias de sus instalaciones durante la noche. Se han desplegado varios recursos”, indicó el ejército en un comunicado sin más precisiones.

Las detecciones de drones en Dinamarca desde el 22 de septiembre han provocado el cierre de varios aeropuertos y el gobierno insinuó una posible implicación rusa, acusaciones que Moscú ha rechazado.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó el jueves que el país fue “víctima de ataques híbridos”, en referencia a una forma de guerra no convencional.

El incumplimiento de la prohibición de vuelos de drones en Dinamarca esta semana puede conllevar una multa o una pena de prisión de hasta dos años, según el Ministerio de Transportes.

Por su lado, el ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, explicó en el mismo comunicado que el objetivo de la prohibición es simplificar el trabajo de la policía y otras autoridades.

MÁS INFORMACIÓN: Drones en Dinamarca: la nueva cara de los ataques híbridos que inquietan a Europa y a la OTAN

Los cierres de aeropuertos esta semana en Dinamarca coincidieron con un incidente similar en Noruega y se produjeron después de incursiones de drones en territorio polaco y rumano a principios de septiembre.

La OTAN anunció este domingo que reforzó su vigilancia en el Báltico, informó Martin O’Donnell, portavoz de la Alianza Atlántica.

Las medidas incluyen el despliegue de plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como al menos una fragata de defensa aérea, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC