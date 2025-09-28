Dinamarca prohíbe durante una semana los vuelos de drones de cara a cumbre de la Unión Europea

Dinamarca prohibirá los vuelos de drones civiles en todo el país esta semana para garantizar la seguridad durante la cumbre de la Unión Europea en Copenhague, anunció este domingo el Ministerio de Transporte, luego de nuevos incidentes sobre unidades militares.

“Dinamarca recibirá a los dirigentes de la UE la próxima semana, donde nos centraremos especialmente en la seguridad. Por lo tanto, de lunes a viernes, cerraremos el espacio aéreo danés a todos los vuelos de drones civiles ”, declaró el ministro de Transporte, Thomas Danielsen, en un comunicado.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Avistan nuevos drones sobre la mayor base militar de Dinamarca

La noche del sábado varios drones fueron observados sobrevolando instalaciones militares por segundo día consecutivo, informó este domingo el ejército.

“Las fuerzas armadas confirman que se han observado drones sobre varias de sus instalaciones durante la noche. Se han desplegado varios recursos”, indicó el ejército en un comunicado sin más precisiones.

Las detecciones de drones en Dinamarca desde el 22 de septiembre han provocado el cierre de varios aeropuertos y el gobierno insinuó una posible implicación rusa, acusaciones que Moscú ha rechazado.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó el jueves que el país fue “víctima de ataques híbridos”, en referencia a una forma de guerra no convencional.

El incumplimiento de la prohibición de vuelos de drones en Dinamarca esta semana puede conllevar una multa o una pena de prisión de hasta dos años, según el Ministerio de Transportes.

Por su lado, el ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, explicó en el mismo comunicado que el objetivo de la prohibición es simplificar el trabajo de la policía y otras autoridades.

Los cierres de aeropuertos esta semana en Dinamarca coincidieron con un incidente similar en Noruega y se produjeron después de incursiones de drones en territorio polaco y rumano a principios de septiembre.

La OTAN anunció este domingo que reforzó su vigilancia en el Báltico, informó Martin O’Donnell, portavoz de la Alianza Atlántica.

Las medidas incluyen el despliegue de plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como al menos una fragata de defensa aérea, añadió.

VIDEO RECOMENDADO