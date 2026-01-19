Dinamarca y Groenlandia proponen enviar una misión de la OTAN a la isla

Dinamarca y Groenlandia propusieron la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en Groenlandia, declaró este lunes el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

“Lo propusimos, el secretario general también tomó nota y creo que ahora, con suerte, podremos obtener un marco que defina cómo se puede llevar a cabo”, declaró el ministro danés, en presencia de Vivian Motzfeldt, ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, según imágenes de la televisión.

Rutte escribió en X que habló con el ministro danés y la diplomática groenlandesa sobre lo importante que es el Ártico, -incluida Groenlandia- para la “seguridad colectiva”.

“Seguiremos trabajando juntos como aliados en este importante asunto”, añadió el ex primer ministro neerlandés que ahora dirige la Alianza Atlántica.

Antes del anuncio de Dinamarca y Groenlandia, Trump escribió en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, que “el mundo no estará seguro a menos que tengamos un Control Total y Completo sobre Groenlandia”.

El dirigente republicano argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras para evitar que Rusia y China implanten su hegemonía en el Ártico, y amenaza con aranceles a ocho países europeos que manifestaron su firme oposición a dicho plan y enviaron una misión militar de exploración.

Groenlandia: dónde se ubica realmente y a cuántos kilómetros está de Estados Unidos | Foto: AFP

Entre ellos están Reino Unido, Alemania, Francia, las principales economías del continente, y países nórdicos como Noruega.

Esta pugna, que se intensificó la semana pasada, provocó caídas en las principales bolsas europeas ya que la UE prometió una respuesta a las amenazas de Trump.

El ministro de Defensa sueco, Pal Jonson, sugirió que una misión de la OTAN “podría ser una forma de avanzar”.

“Estamos viendo cuál es la vía más constructiva con la que podemos contribuir a este esfuerzo de fortalecer la huella de la alianza en el alto norte”, dijo tras un encuentro con ministros de países nórdicos en la sede de la OTAN en Bruselas.