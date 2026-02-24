Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo del ex príncipe Andrés. Foto: EFE/Andy Rain
Por Agencia AFP

Diputados británicos pidieron el martes a su gobierno que publique los documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein.

