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Resumen

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Un agente de la policía húngara inspecciona los restos de un autobús turístico polaco, después del accidente en la autopista M3 cerca de Mezokeresztes, a unos 150 km al este de la capital húngara, Budapest, el 16 de agosto de 2026. Foto: FERENC ISZA / AFP
Un agente de la policía húngara inspecciona los restos de un autobús turístico polaco, después del accidente en la autopista M3 cerca de Mezokeresztes, a unos 150 km al este de la capital húngara, Budapest, el 16 de agosto de 2026. Foto: FERENC ISZA / AFP
/ FERENC ISZA
Por Agencia AFP

Al menos 12 personas murieron y 10 resultaron heridas de gravedad al volcar este domingo en Hungría un autobús en el que viajaban peregrinos polacos, indicaron las autoridades de ambos países.

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