Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a provocar un remezón en el seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al asegurar a un diario británico que está reevaluando la permanencia de su país en el pacto tras la -según él- falta de apoyo mostrada por el resto de países de la alianza en la guerra que inició junto a Israel contra Irán.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.