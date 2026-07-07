El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a criticar este martes a sus aliados europeos por rechazar la ayuda a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán, y se preguntó para qué se está gastando Washington “cientos de miles de millones de dólares” en la OTAN, tras su llegada a la cumbre de los aliados en Ankara.

Trump se pronunció así sobre el Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, países que “rechazaron ayudar” a Estados Unidos cuando se les requirió su apoyo para la “operación militar en Irán”, en una comparecencia ante los medios tras reunirse en Ankara con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

PUEDES VER: La OTAN exhibe contratos de armamento para apaciguar a Trump en la cumbre de Ankara

“De algún modo, estaba probando a la gente, para saber si ellos estarían allí. Nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estarían ahí para nosotros”, dijo Trump.

“¿Para qué nos estamos gastando centenares de miles de millones de dólares en ellos, cuando ellos no están luego ahí para nosotros?”, se preguntó el mandatario republicano, quien mostró así de nuevo su descontento con la negativa de los aliados europeos a intervenir en el conflicto de Oriente Medio o en la reapertura del estrecho de Ormuz hasta que no se pusiera fin al enfrentamiento armado.

Al ser preguntado por su opinión sobre la primera ministra italiana, Georgia Meloni, contra la que también cargó recientemente por redes sociales, Trump dijo que cree que es “una buena persona”, aunque añadió que la líder conservadora “cometió un error” sobre Irán que “estropeó su relación”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, da la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Esenboga, antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL

“Ella no estuvo ahí por nosotros y eso no me dejó muy contento”, señaló el presidente estadounidense, quien el pasado domingo publicó en su red social, Truth Social, una foto con Meloni y el mensaje: “Necesitamos una orden de alejamiento”.

El distanciamiento entre Trump, Meloni y otros líderes europeos es uno de los temas que centrará la atención en la cumbre de la OTAN que se celebra entre hoy y mañana, miércoles, en Ankara, y en la que los aliados atlánticos esperan mostrar sus progresos para elevar el gasto militar y la asunción de mayor capacidades de defensa ante la redistribución de recursos de Estados Unidos.