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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump reacciona durante su encuentro con el secretario general de la OTAN la cumbre de la Alianza en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Foto de Filip SINGER / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump reacciona durante su encuentro con el secretario general de la OTAN la cumbre de la Alianza en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Foto de Filip SINGER / AFP).
/ FILIP SINGER
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles “muy enfadado” a la cumbre de la OTAN en Ankara, y repartió ataques contra sus aliados, arremetiendo contra la soberanía danesa de Groenlandia, el gasto militar español y la falta de ayuda de sus socios en la guerra contra Irán.

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