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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que España es “una causa perdida” y pidió cortar “todo el comercio” con el país, “incluidas las visitas”, durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara.

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