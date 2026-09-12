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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump sale del Aras an Uachtarain en Dublín, Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)
El presidente estadounidense Donald Trump sale del Aras an Uachtarain en Dublín, Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)
/ NEIL HALL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en Dublín que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y aseguró que es algo que “ocurrirá tarde o temprano”.

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