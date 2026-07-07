El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Washington consideraba la venta de aviones de combate F-35 a Turquía, tras haberla excluida del programa en 2019 porque Ankara había adquirido un sistema ruso de defensa antiaérea.

“Esa es una decisión que vamos a tomar (...) es un avión genial, el mejor avión con diferencia, y es desde luego algo que vamos a considerar”, declaró Trump junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, después de llegar a Ankara para una cumbre de la OTAN prevista este martes y miércoles.

Turquía lleva mucho tiempo tratando de resolver la cuestión de su readmisión en el programa de los F-35 y del levantamiento de las sanciones estadounidenses en virtud de una ley, dos temas que han deteriorado las relaciones y obstaculizado los proyectos de defensa turca.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, da la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, en el aeropuerto de Ankara, antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN. (EFE/EPA/OSMANCAN GURDOGAN). / OSMANCAN GURDOGAN / POOL

Cuando Trump y Erdogan se reunieron en la Casa Blanca el pasado mes de septiembre, los dos líderes expresaron su deseo de zanjar el asunto, aunque el levantamiento de las sanciones es una decisión que corresponde al Congreso.

Al ser preguntado sobre si levantaría las sanciones, Trump respondió: “Vamos a levantar las sanciones”. “No queremos sancionar a nuestros amigos”, añadió.

Junto a él, Erdogan afirmó que confiaba en que Trump resolvería el asunto y pondría fin a la disputa.

“Trump también nos ha dado personalmente su palabra al respecto”, afirmó.

“En este asunto, Trump siempre cumple su palabra”, añadió el presidente turco, quien dijo creer que de esta cumbre surgirá “una decisión favorable sobre los F-35”.