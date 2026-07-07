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Resumen

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Un F-35 de la Armada de los Estados Unidos sobrevuela el Monumento a los Caídos del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, también conocido como el Monumento a Iwo Jima, en Arlington, Virginia, el 4 de julio de 2026. (EFE/EPA/MATTHEW KAMINSKY).
Un F-35 de la Armada de los Estados Unidos sobrevuela el Monumento a los Caídos del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, también conocido como el Monumento a Iwo Jima, en Arlington, Virginia, el 4 de julio de 2026. (EFE/EPA/MATTHEW KAMINSKY).
/ MATTHEW KAMINSKY
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que Washington consideraba la venta de aviones de combate F-35 a Turquía, tras haberla excluida del programa en 2019 porque Ankara había adquirido un sistema ruso de defensa antiaérea.

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