El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su discurso especial en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. (EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER)
Trump dice que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de Groenlandia
El presidente estadounidense, , dijo este miércoles en el que es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de y recordó que durante la II Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de .

Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este pedazo gigante de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacerlo de modo que sea bueno y seguro para Europa y bueno par nosotros. Y por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para de nuevo negociar la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos”, aseveró el mandatario.

MIRA AQUÍ: Donald Trump sobre Groenlandia: “No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”

Trump dijo que los daneses y groenlandenses “pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos”, amenazó el mandatario, quien dijo que la anexión de Groenlandia es “una pequeña petición” comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTANdurante décadas”.

Nosotros hemos estado siempre al 100% con la OTAN cuando se ha necesitado, pero no estoy seguro de que (el resto de socios) estarán a la altura con nosotros”, indicó Trumo en un discurso crítico con la Alianza del Atlántico Norte.

Nosotros pagamos, en mi opinión, el 100% de la OTAN, porque no pagaban sus facturas y todo lo que estamos pidiendo es tomar Groenlandia, incluido la titularidad, porque necesitamos ser los dueños para defenderla”, insistió Trump.

El mandatario dijo que durante la II Guerra Mundial cuando Dinamarca cayó bajo el control nazi fue Estados Unidos el que defendió la isla y amplió su presencia con bases militares por toda su costa.

Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó en solo seis horas de combate y fue incapaz de defenderse a sí mismo o Groenlandia”, apuntó.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes 19 de enero que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés de Groenlandia, un escenario rechazado de plano por los groenlandeses y los europeos. (AFP)
