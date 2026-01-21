Donald Trump dice que Ucrania y la OTAN deben lidiar con la guerra, no Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026.
La responsabilidad de lidiar con la situación en les corresponde a Europa y la , no a , afirmó el miércoles el presidente en un discurso en .

¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, aparte de muerte, destrucción y enormes sumas de dinero destinadas a quienes no aprecian lo que hacemos? Hablo de la OTAN, hablo de Europa. Tienen que ocuparse de Ucrania. Nosotros no”, dijo el presidente.

MIRA AQUÍ: Trump dice que solo Estados Unidos puede garantizar la seguridad de Groenlandia

Estados Unidos está muy lejos, nos separa un océano inmenso y hermoso. No tenemos nada que ver con eso”, declaró Trump cuyo país es la principal potencia militar de la OTAN.

Trump indicó además que este miércoles se reunirá con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que enfrenta desde hace cuatro años una ofensiva rusa a gran escala.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)
