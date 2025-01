El papa Francisco ha animado al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a construir una sociedad en la que no haya cabida para “el odio, la discriminación” y a promover la paz en el mundo, en un mensaje enviado antes de su investidura.

“Con motivo de su investidura como 47º presidente de los Estados Unidos de América, le envió un cordial saludo y le aseguro mis oraciones para que Dios Omnipotente le conceda sabiduría, fuerza y protección en el ejercicio de sus altas funciones”, escribe el pontífice argentino en su mensaje, difundido por la Santa Sede.

Francisco anima al republicano que, en su regreso a la Casa Blanca, se inspire en los “ideales” de su país, que considera una “tierra de oportunidades y de acogida para todos”.

“Espero que, bajo su guía, el pueblo americano prospere y que se comprometa siempre en la construcción de una sociedad más justa, en la que no tengan cabida el odio, la discriminación o la exclusión”, insta el papa.

Asimismo, Francisco, siempre preocupado por los conflictos en el mundo, avisa al mandatario que “nuestra familia humana afronta numerosos desafíos” como “el flagelo de la guerra”.

“Pido a Dios que guíe sus esfuerzos en la promoción de la paz y de la reconciliación entre los pueblos”, escribe.

Y termina: “Con estos sentimientos, invoco sobre usted, su familia y sobre el amado pueblo estadounidense abundantes bendiciones divinas”.

El papa Francisco recibió al magnate el 24 de mayo de 2017 en el Vaticano, durante su primer mandato, y en el pasado mantuvieron algunas desavenencias, sobre todo en relación con el tema migratorio.

Anoche el pontífice habló sobre el nuevo presidente estadounidense en el programa televisivo ‘Che tempo che fa’ y, aunque afirmó que no ha hablado con Trump, consideró que si cumple sus planes de deportaciones masivas de inmigrantes irregulares sería “una desgracia”.

“Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada. Eso no está bien, así no se resuelven las cosas”, opinó al ser preguntado por la cuestión en la entrevista.