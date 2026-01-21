Trump en Davos: Venezuela va a ganar más dinero en próximos seis meses que en últimos veinte años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso especial durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que Venezuela ganará con el petróleo más dinero “en los últimos seis meses” de lo que lo ha hecho en los últimos veinte años.

En un esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario afirmó que después del ataque en el que capturó a Nicolás Maduro, las autoridades que ahora dirigen el Ejecutivo venezolano aceptaron rápidamente llegar a un acuerdo y también aceptaron la cooperación que les ha ofrecido la Administración Trump.

El liderazgo es bueno e inteligente”, sostuvo, en referencia al Gobierno que ahora dirige quien fuera vicepresidenta de Maduro y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez.

Información en desarrollo...

