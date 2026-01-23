El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reacciona en la pista a su llegada al aeropuerto de Zúrich, Suiza, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reacciona en la pista a su llegada al aeropuerto de Zúrich, Suiza, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump es visto como un “enemigo de Europa”, según sondeo en 7 países de la UE
Resumen de la noticia por IA
Trump es visto como un “enemigo de Europa”, según sondeo en 7 países de la UE

Trump es visto como un “enemigo de Europa”, según sondeo en 7 países de la UE

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Una corta mayoría de personas encuestadas en siete países de la consideran al presidente estadounidense, , “un enemigo de Europa”, según un sondeo publicado este viernes por la revista francesa de geopolítica El Grand Continent.

La encuesta a 1.000 personas en cada uno de los siete países --Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, Dinamarca y Polonia-- tuvo lugar entre el 13 y el 19 enero, después de que Trump expresara su voluntad de tomar el control de Groenlandia, territorio danés.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Un 51% consideran a Trump un “enemigo de Europa” frente a un 8% que lo consideran un “amigo”, según el sondeo de Cluster17. Esta corta mayoría se da en seis de estos países, salvo en Polonia, donde solo un 28% califica su actitud de hostil.

PUEDES VER: Trump asegura que EE.UU. tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a Irán

En este país fronterizo con Rusia, que ve a Washington como un garante de su protección contra posibles amenazas de Moscú, un 48% de los encuestados considera que el presidente estadounidense no es ni amigo ni enemigo (un 39% de media en los siete países).

Dinarmarca, un aliado histórico de Washington en Europa, es sin embargo el país con un mayor número de encuestados que ven a Trump como un enemigo (58%), al mismo nivel que España y por delante de Bélgica (56%), Francia (55%), Alemania (53%) e Italia (52%).

Sobre la operación militar estadounidense que llevó en enero a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un 63% de los encuestados la considera “ilegal” por violar la soberanía nacional e internacional, frente a un 25% que la considera “legítima”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión bilateral al margen de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos. (Foto: AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión bilateral al margen de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos. (Foto: AFP)
/ MANDEL NGAN

En este contexto internacional cada vez más tenso, un 73% de los encuestados piensa que la UE debería garantizar su propia defensa en el futuro sin contar con el apoyo de Estados Unidos, frente a un 22% que ve todavía posible contar con Washington.

Estados Unidos, primera potencia militar y dotada de la bomba atómica, es el principal miembro de la OTAN, alianza militar transatlántica a la que pertenecen todos los países de las personas encuestadas.

Durante décadas, los países europeos han reducido su gasto en Defensa y se encuentran ahora en una situación de marcada dependencia de Washington, que desde hace años exige que Europa asuma en mayor medida su propia protección.

Donald Trump vuelve a sacudir el tablero geopolítico mundial. Tras la operación militar en Caracas que terminó con el poder de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos ahora apunta a Groenlandia, el territorio semiautónomo más grande del mundo, bajo soberanía de Dinamarca. Trump ha reiterado su intención de anexionar Groenlandia por razones de seguridad nacional, advirtiendo que si Estados Unidos no actúa, Rusia o China podrían hacerlo primero. Además, amenazó con imponer aranceles desde el 1 de febrero a países aliados de la OTAN como Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por oponerse a sus planes. ¿Por qué tanto interés en Groenlandia? La isla ocupa una posición estratégica clave en el Ártico, controla rutas marítimas emergentes por el deshielo y posee enormes reservas de petróleo, gas y tierras raras, fundamentales para la industria militar, tecnológica y energética global. En medio de esta escalada, líderes europeos como Emmanuel Macron llamaron a no ceder ante las amenazas de Washington, mientras crece la expectativa por el discurso de Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. #Trump #Groenlandia #EstadosUnidos #OTAN #Geopolítica #Ártico #Rusia #China #SeguridadNacional #Aranceles #Davos #PolíticaInternacional Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC