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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER / POOL
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que Groenlandia “es muy importante” para Estados Unidos, pero “no lo es para Dinamarca”, y dijo que la situación actual de ese territorio del Ártico supone “un gran problema” que planteará durante la cumbre de líderes de la OTAN.

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