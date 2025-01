El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el jueves a Arabia Saudita y a la OPEP a “bajar el coste del petróleo”, en una intervención en línea en el Foro Económico Mundial que tiene lugar en Davos, Suiza.

“Voy a pedirle a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen el coste del petróleo, de hecho, estoy francamente sorprendido de que no lo hayan hecho antes de la elección. No hacerlo no era francamente una prueba de amor. Si el precio fuera más bajo, la guerra entre Rusia y Ucrania pasaría inmediatamente”, declaró.

información en desarrollo...