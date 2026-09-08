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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Cristobal HERRERA ULASHKEVICH / Kristina KORMILITSYNA/SPUTNIK / EPA / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Cristobal HERRERA ULASHKEVICH / Kristina KORMILITSYNA/SPUTNIK / EPA / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este martes el pronto fin de la guerra a su colega ruso, Vladimir Putin, durante una conversación telefónica en la que éste le aseguró que su país no tiene “planes hostiles” contra Europa.

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