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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al aeropuerto de Esenboga antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al aeropuerto de Esenboga antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este martes a la carga con Groenlandia, al afirmar que debería estar controlada por Estados Unidos y no por Dinamarca, que, según asegura, no gasta dinero en ayudar a ese territorio.

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