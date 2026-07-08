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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre de la OTAN, celebrada en el Complejo Presidencial de Bestepe, en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre de la OTAN, celebrada en el Complejo Presidencial de Bestepe, en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Washington otorgará a Ucrania el “derecho a fabricar” misiles de defensa aérea Patriot durante una reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la cumbre de la OTAN.

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