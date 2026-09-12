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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump sale del Aras an Uachtarain en Dublín, Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)
El presidente estadounidense Donald Trump sale del Aras an Uachtarain en Dublín, Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL)
/ NEIL HALL
Por Agencia EFE

El Gobierno británico guarda silencio sobre la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que le gustaría ver una Irlanda unida, mientras que la oposición ha salido en tromba a defender la soberanía británica sobre Irlanda del Norte.

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