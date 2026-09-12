El Gobierno británico guarda silencio sobre la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que le gustaría ver una Irlanda unida, mientras que la oposición ha salido en tromba a defender la soberanía británica sobre Irlanda del Norte.

En la mañana del sábado, durante una breve visita a Dublín y tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin, el presidente estadounidense dijo: “Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá”.

Aunque han pasado varias horas, ni el jefe de Gobierno británico, Andy Burnham, ni su ministro de Exteriores, Ed Miliband, se han pronunciado sobre estas sorprendentes declaraciones.

Por el contrario, sí lo hizo la presidenta del Partido Conservador, Kami Badenoch, quien escribió en su cuenta de X: “Como es costumbre, el presidente Trump se tira a la piscina, como hizo con Groenlandia o Canadá como el 51 estado (...) Irlanda del Norte es parte del Reino Unido, y en un momento en que los separatistas tienen el poder en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, necesitamos un gobierno que defienda la Unión con claridad”.

También el ultraderechista Nigel Farage, más acostumbrado a adular a Trump, hoy optó por criticarlo: “En desacuerdo con el presidente Trump. Irlanda del Norte es parte integral y orgullosa del Reino Unido, y el pueblo de Irlanda del Norte no quiere ni referéndum ni reunificación”.

El más incisivo fue el líder de los liberal-demócratas, Ed Davey, quien escribió también en X: “Como siempre, Trump no tiene idea de lo que está hablando. Anteriores presidentes estadounidenses han ayudado a traer la paz a Irlanda del Norte, ahora Trump vuelve a meter la pata de forma idiota, como la metió en Oriente Medio. ¿Por qué no se dedica a arreglar sus meteduras en casa?”.

Trump ha tenido varios momentos de fricción con los gobiernos laboristas -tanto el actual encabezado por Andy Burnham o con el anterior de Keir Starmer-, pero últimamente ha llegado a cuestionar incluso cuestiones de soberanía británica, como el comentario de hoy sobre Irlanda del Norte o sus recientes declaraciones de que está dispuesto a “revisar” la postura tradicional estadounidense de neutralidad sobre el conflicto de las islas Malvinas.

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