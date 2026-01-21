El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su discurso especial en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. (EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su discurso especial en la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. (EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER)
Donald Trump sobre Groenlandia: “No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”
Donald Trump sobre Groenlandia: "No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza"

Donald Trump sobre Groenlandia: “No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella.

No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”, dijo.

