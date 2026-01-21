Donald Trump sobre Groenlandia: “No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella.

“ No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza ”, dijo.

