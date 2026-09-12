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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los medios de comunicación en Dublín, Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/NEIL HALL)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a los medios de comunicación en Dublín, Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/NEIL HALL)
/ NEIL HALL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que un conflicto entre el Reino Unido y Argentina por las islas Malvinas (‘Falkland Islands’) sería un “desastre potencial”, aunque se mostró confiado de que sería capaz de “resolverlo” en caso de solicitar su ayuda.

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