Cómo la amenaza a Rusia y el envío a Ucrania de sistemas Patriot marcan un quiebre entre Trump y Putin

“Vamos a aplicar aranceles secundarios si no llegamos a un acuerdo en 50 días, es muy simple, (las tarifas) serán al 100%”, dijo Trump en la Casa Blanca tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Una de las razones por las que usted (Rutte) está aquí hoy es porque estoy muy descontento con Rusia”, expresó Trump.

El arancel secundario es un tipo de gravamen que afectaría también a los países que comercian con Rusia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 14 de julio de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

En abril, cuando Trump anunció aranceles para gran parte de naciones del mundo, excluyó a Rusia.

Al referirse a Putin, Trump dijo el lunes: “No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro. Se ha demostrado con los años”.

“Engañó a (Bill) Clinton, a (George W.) Bush, a (Barack) Obama, a (Joe) Biden; a mí no”, afirmó Trump refiriéndose a sus predecesores.

“Al final, las palabras no sirven para nada. Hay que actuar. Hay que obtener resultados. Y espero que lo haga”, siguió el republicano.

Durante la campaña electoral, Trump afirmó más de una vez que podría poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas, y tras su victoria inició una serie de conversaciones bilaterales con Putin para intentar negociar un alto el fuego, algo que no prosperó pues Moscú ha remarcado que no cambiará sus exigencias iniciales de la guerra que comenzó en febrero del 2022.

Trump se empezó a distanciar de Putin tras la última conversación entre ambos el pasado 3 de julio, cuando el ruso le comunicó que no desistirá de sus objetivos en Ucrania.

Como parte de su cambio de postura, el domingo Trump dijo que entregará los Patriot a Ucrania.

“Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea está pagando por ello. Nosotros no estamos pagando por nada, pero vamos a enviarlos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriot”, declaró Trump a los medios tras asistir al final del Mundial de Clubes de la FIFA.

Efectivamente, Trump ha conseguido que los países europeos acepten comprar armas a Estados Unidos para luego transferirlas a Ucrania. El acuerdo es mediante la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, observa durante una reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 14 de julio de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Este lunes, Rutte confirmó en la Casa Blanca que Ucrania recibirá una gran cantidad de armas de Estados Unidos que la OTAN pagará.

“Significa que Ucrania obtendrá cantidades realmente masivas de equipo militar, tanto para la defensa aérea como misiles, municiones”, manifestó Rutte.

Trump agregó que el suministro ascendía a “miles de millones de dólares” en municiones, incluidos los sistemas Patriot.

Los Patriot son vitales para proteger las ciudades de Ucrania, que están siendo atacadas con misiles y drones rusos de manera constante y cada vez con mayor cantidad.

El 9 de julio del 2025 Rusia lanzó 728 drones y 16 misiles balísticos y de crucero contra Ucrania, un récord de toda la guerra.



Llamas y humo se elevan desde los edificios durante los masivos ataques con drones y misiles rusos contra la capital de Ucrania el 4 de julio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de OLEKSII FILIPPOV / AFP) / OLEKSII FILIPPOV

Zelensky pidió 10 Patriot

La semana pasada, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, adelantó que su país estaba “listo para adquirir” sistemas Patriot adicionales.

De acuerdo con la agencia EFE, basada en fuentes del gobierno de Berlín, Alemania podría comprar sistemas Patriot nuevos a Estados Unidos y traspasar los suyos a Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofrece una declaración de prensa tras una visita a un campo de entrenamiento militar en Alemania el 11 de junio de 2024, donde soldados ucranianos reciben entrenamiento con el sistema de misiles de defensa aérea Patriot. (Foto de Jens Böttner / AFP). / JENS BUTTNER

Sobre la cantidad de sistemas, el jueves pasado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que Alemania y Noruega están dispuestos a pagar por tres Patriot para ser enviados a su país.

Zelensky también dijo que le ha pedido a Trump que facilite a Ucrania la entrega de un total de 10 sistemas Patriot y la cantidad correspondiente de misiles para estos sistemas.

El mandatario ucraniano agregó que buscará acuerdos con otros de sus socios europeos para que paguen el precio de los sistemas antimisiles que acceda a mandarle EE.UU.

Actualmente Ucrania cuenta con entre seis y ocho baterías Patriot y ha manifestado que tiene escasez de misiles interceptores para esos sistemas de defensa.

Trump no consiguió nada de Putin

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y Maxim Shemetov / AFP). / MANDEL NGAN MAXIM SHEMETOV

El analista internacional Enrique Banús le dijo a El Comercio que el anuncio de Trump entra en la “línea errática” de sus posturas en el ámbito internacional.

“Hace muy poco dijo que retiraba ayuda militar, pero luego tras una conversación con Zelensky dio marcha atrás y ahora autoriza la entrega de los Patriot”, sostuvo.

“Es un avance para Ucrania, país que está condicionado por dos asuntos: uno, por los bombardeos absolutamente masivos de Rusia de las últimas semanas que ha hecho que junio registre la cifra más alta de víctimas civiles desde el inicio de la guerra. Y dos, Trump y Putin han conversado seis veces y después de la última vez Trump reconoció que no había conseguido nada. Entonces, parece que está muy frustrado, porque no le gusta hacer cosas y no conseguir lo que se propone”, precisó.

Efectivamente, junio del 2025 fue el mes con más víctimas civiles en Ucrania desde el inicio de la guerra, con 232 personas muertas y 1.343 heridos, según la Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU (HRMMU).

“Hay un cierto desengaño por parte de Trump con respecto a Putin, le ha costado un poco pero hoy hay un giro en la relación”, remarcó Banús.

En caunto a hacer que Europa pague por los Patriot, Banús dijo que va en la línea de las pretensión de Trump de exigir al Viejo Continente que invierta más dinero en defensa.

Banús precisó que con estas armas defensivas que recibirá Ucrania, el país podrá restablecer la capacidad de repeler los ataques rusos sobre la población civil.

¿Cómo son los Patriot?

Así funciona el sistema antiaéreo Patriot. (AFP).

Los Patriot son uno de los mejores sistemas de defensa antiaérea del mundo. Esta arma fue diseñada en los años 60 y su producción empezó en 1976.

Son capaces de derribar misiles de crucero e hipersónicos, misiles balísticos de corto alcance y aviones.

Los Patriot son fabricados por la empresa Raytheon Technologies.

El sistema está compuesto por baterías que incluyen un centro de comando, una estación de radar para detectar las amenazas inminentes y ocho lanzadores, cada uno de los cuales tiene cuatro misiles.

Su alcance es de entre 40 kilómetros y 160 kilómetros, dependiendo del tipo de misil utilizado.

Según el ejército de Estados Unidos, solo se necesitan tres soldados para operar y disparar los misiles en la estación de control de combate del Patriot. Sin embargo, todo el sistema requiere alrededor de 90 soldados para operar y mantener.

La operación del sistema comienza con la detección de un objetivo por parte del radar que lo rastrea para calcular la trayectoria y la velocidad. Luego la amenaza se comunica al centro de mando, donde habrá un operador humano o un sistema de cómputo que ejecute la orden de disparo. Se da la información sobre el seguimiento hacia el misil interceptor y 3 segundos después un misil comienza a viajar a 5 veces la velocidad del sonido para destruir la amenaza.

El sistema Patriot utiliza misiles interceptores PAC-3, que tienen un radar propio capaz de detectar al objetivo y dirigirse a él de forma autónoma.

Los Patriot son el equipo más caro que ha entregado Estados Unidos a Ucrania. Tienen un costo estimado de US$ 1.100 millones.

Además, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, cada misil de los Patriot cuesta unos US$ 3 millones.

Los Patriot fueron utilizados contra los misiles Scud, de fabricación rusa, lanzados por Irak durante la primera Guerra del Golfo de 1990.

También fueron desplegados en el 2003, durante la invasión estadounidense de Irak.

Entre los países que tienen el sistema Patriot están Alemania, Grecia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, España, Suecia, Israel y Corea del Sur.

Además, Estados Unidos ha desplegado sus propios Patriot en Polonia y Arabia Saudita, y ha aprobado la venta a Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.