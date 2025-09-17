El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recorren el coro de la Capilla de St George, en el Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recorren el coro de la Capilla de St George, en el Castillo de Windsor, en Windsor, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Donald y Melania Trump depositan una corona de flores en la tumba de Isabel II en Windsor
Resumen de la noticia por IA
Donald y Melania Trump depositan una corona de flores en la tumba de Isabel II en Windsor

Donald y Melania Trump depositan una corona de flores en la tumba de Isabel II en Windsor

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

y la primera dama, , depositaron este miércoles una corona de flores en la tumba de , en la Capilla de San Jorge del , como parte de la segunda visita de Estado que el presidente de realiza al .

Antes de ese acto privado, la pareja apreció una selección de piezas de la Colección Real vinculadas a la historia de EE.UU., entre ellas mapas y documentos de la guerra de Independencia, mostradas por los reyes Carlos III y Camila en el Salón Verde de la residencia real.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El rey Carlos III recibe en Windsor a Trump al comenzar la visita de Estado al Reino Unido

¡Guau!”, dijo el presidente al ver los objetos. “Esto es increíble”, añadió, antes de preguntar a la prensa que le acompaña si se lo estaban “pasando bien”.

Durante el tradicional intercambio de obsequios, Trump entregó al monarca una réplica de la espada que Dwight Eisenhower utilizó en la II Guerra Mundial, mientras que Carlos III le regaló un volumen de cuero conmemorativo del 250 aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense y la bandera británica que ondeó en el Palacio de Buckingham el día de su investidura en enero.

La primera dama recibió un cuenco de plata y esmalte elaborado en Irlanda del Norte y un bolso Anya Hindmarch personalizado, y la reina Camila fue obsequiada con un broche floral de Tiffany & Co. de oro, diamantes y rubíes.

Tras la ceremonia en la capilla -en la que un coro interpretó un movimiento del ‘Gloria’ de Vivaldi-, los Trump regresaron al castillo, situado a unos 40 km de Londres, donde continuó la agenda de la visita de Estado.

MÁS INFORMACIÓN: Destituyen al embajador británico en Estados Unidos por vínculos con Epstein

La jornada se completará con el desfile militar Beating Retreat en la pradera este del castillo, en el que bandas de las Fuerzas Armadas británicas interpretarán marchas y toques de retirada, una tradición que se remonta al siglo XVII.

Posteriormente tendrá lugar el banquete de Estado en el majestuoso St George’s Hall del castillo, donde los reyes ofrecerán una cena de gala en honor de los invitados estadounidenses, con discursos de ambas partes.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC