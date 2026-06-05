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El primer ministro de Polonia Donald Tusk habla durante una reunión extraordinaria del gobierno en la Cancillería en Varsovia, el 10 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/Szymon Pulcyn),
El primer ministro de Polonia Donald Tusk habla durante una reunión extraordinaria del gobierno en la Cancillería en Varsovia, el 10 de septiembre de 2025. (EFE/EPA/Szymon Pulcyn),
Por Agencia EFE

El primer ministro polaco, Donald Tusk, alertó este viernes sobre el aumento de las tensiones en Europa oriental tras los recientes incidentes con drones en Rumanía -el más reciente, la noche pasada, cuando estalló un dron marino ucraniano- y subrayó que “Europa debe estar preparada para escenarios de confrontación” crecientes.

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