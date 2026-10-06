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Resumen

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Un tripulante herido de un barco atacado por drones en la zona económica exclusiva de Bulgaria es trasladado en camilla tras su rescate en el puerto de Varna el 6 de octubre de 2026. (Foto de AFP).
Un tripulante herido de un barco atacado por drones en la zona económica exclusiva de Bulgaria es trasladado en camilla tras su rescate en el puerto de Varna el 6 de octubre de 2026. (Foto de AFP).
/ STRINGER
Por Agencia AFP

Dos navíos comerciales, uno de los cuales se hundió según los servicios de salvamento marítimo de Bulgaria, fueron alcanzados el martes por drones en la zona exclusiva búlgara del mar Negro, informó el primer ministro Rumen Radev.

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