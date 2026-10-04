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Resumen

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Estudiantes de secundaria sostienen una pancarta que dice "93 (93, suburbio antifascista 1312)", durante una concentración en medio de un movimiento de protesta nacional por las condiciones escolares en Saint-Denis, al norte de París, el 4 de octubre de 2026. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP
Estudiantes de secundaria sostienen una pancarta que dice "93 (93, suburbio antifascista 1312)", durante una concentración en medio de un movimiento de protesta nacional por las condiciones escolares en Saint-Denis, al norte de París, el 4 de octubre de 2026. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP
/ KENZO TRIBOUILLARD
Por Agencia EFE

Dos personas fueron detenidas en Francia por ser sospechosas de haber participado en el linchamiento el pasado viernes a un policía de paisano en Belfort (este) durante las protestas estudiantiles que se registran en el país desde la semana pasada.

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