Dos personas fueron detenidas en Francia por ser sospechosas de haber participado en el linchamiento el pasado viernes a un policía de paisano en Belfort (este) durante las protestas estudiantiles que se registran en el país desde la semana pasada.

Los dos individuos, de 15 y 17 años y sin antecedentes judiciales, quedaron bajo custodia policial bajo cargos de violencia agravada, según transmitió el fiscal Paul-Edouard Lallois este domingo en una rueda de prensa.

El ataque, que motivó la apertura de una investigación por tentativa de asesinato, ocurrió cuando el policía, tras un agitado forcejeo para detener a un militante presuntamente violento, fue rodeado y pateado en la cabeza hasta perder el conocimiento.

El suceso fue grabado con teléfonos y sus imágenes circularon ampliamente por las redes sociales, lo que causó una fuerte conmoción en la opinión pública y en la clase política francesa, en medio de la escalada de violencia que experimentaron las protestas estudiantiles en la recta final de la semana.

También estaba en cuestión, a la vista de las imágenes, si el policía inmovilizó a la persona que buscaba detener antes de la paliza sumergiéndole la cara en un arroyo con riesgo de ahogarle, versión que la Fiscalía de Belfort desmiente.

El policía lo colocó “de cara al agua”, expuso este domingo el fiscal, “pero no pudo esposarlo por completo debido a que una de las esposas se atascó”.

Sin embargo, el implicado interpuso este domingo una denuncia contra el agente por intento de homicidio, según comunicó su abogado, Arié Halimi, a la prensa.

“Que se intente dar la vuelta a la historia es absolutamente escandaloso. Hay que recordar que, en Francia, los policías pueden intentar ahogar a niños”, declaró el letrado en la cadena BFMTV.

El fiscal Paul-Edouard Lallois sostiene fotografías relacionadas con la investigación mientras pronuncia un discurso durante una conferencia de prensa de la fiscalía de Belfort sobre la agresión a un agente de policía por parte de manifestantes durante una protesta de estudiantes de secundaria en el Tribunal Judicial de Belfort, en Belfort, al este de Francia, el 4 de octubre de 2026. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / SEBASTIEN SAUGUES

La actual oleada de protestas estudiantiles comenzó por el deterioro de las condiciones en los centros educativos, incluida la falta de sustitución de los profesores ausentes, los problemas de mantenimiento de las instalaciones y condiciones en general consideradas deficientes por los alumnos.

Se tradujeron en bloqueos e incidentes en centenares de institutos por todo el país, crecientemente violentos, lo que ocasionó que desde el lunes pasado se hicieran un total de 5.000 arrestos.

Con la extensión de los bloqueos a las universidades, la jornada más negra fue la del jueves, con casi dos millares de detenciones.

Tras ese pico de tensión y con el Gobierno buscando negociar, el viernes -con unos 400 centros cerrados aplicando clases a distancia- el número de establecimientos afectados se redujo a 735, frente a los 1.050 de la víspera.

El Ejecutivo anunció el viernes medidas para tratar de apaciguar la movilización -como un plan para acelerar la sustitución de los profesores ausentes-, pero las promesas hasta la fecha han sido consideradas insuficientes por las organizaciones estudiantiles.

Estas han llamado a reintensificar las protestas desde el martes, con apoyo de sindicatos generales como la CGT y del sector docente.

VIDEO RECOMENDADO