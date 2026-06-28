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Resumen

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Varias personas navegan en barco por el río Spree durante las altas temperaturas en Berlín, Alemania, el 27 de junio de 2026. (EFE/EPA/FILIP SINGER).
Varias personas navegan en barco por el río Spree durante las altas temperaturas en Berlín, Alemania, el 27 de junio de 2026. (EFE/EPA/FILIP SINGER).
Por Agencia EFE

Dos personas perdieron la vida en Berlín mientras se bañaban y otra fue dada por desaparecida en Hamburgo después entrar en el río Elba en plena ola de calor en Alemania, país que registra récord históricos de altas temperaturas.

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