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Resumen

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Los bomberos trabajan en el lugar donde se estrellaron los helicópteros de extinción de incendios, durante un incendio en la zona de Megara, en Ática Occidental (Grecia). Foto: EFE/EPA/STRINGER
Los bomberos trabajan en el lugar donde se estrellaron los helicópteros de extinción de incendios, durante un incendio en la zona de Megara, en Ática Occidental (Grecia). Foto: EFE/EPA/STRINGER
Por Agencia EFE

Los dos ocupantes de un helicóptero que participaba en la extinción de un incendio en Grecia han muerto al chocar en el aire con otro aparato, cuyos dos pilotos han resultado heridos, según informan varios medios locales.

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