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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (2-D), y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (D), conversan con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (2-I). Foto: EFE/EPA/GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (2-D), y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (D), conversan con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (2-I). Foto: EFE/EPA/GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL
/ GEERT VANDEN WIJNGAERT / POOL
Por Agencia EFE

El 65 % de los ucranianos y el 58 % de los moldavos respaldan la adhesión de Kiev y Chisináu a la Unión Europea (UE), según una encuesta publicada este viernes por la Comisión Europea, tras la apertura formal este lunes del primer clúster -bloque temático- de negociaciones con ambos países.

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