Esta fotografía muestra una foto policial de Paul Doyle mientras se encontraba detenido en Liverpool. Foto: CROWN PROSECUTION SERVICE / AFP
Esta fotografía muestra una foto policial de Paul Doyle mientras se encontraba detenido en Liverpool. Foto: CROWN PROSECUTION SERVICE / AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El autor del atropello de hinchas del Liverpool, condenado a 21 años y 6 meses de cárcel
Resumen de la noticia por IA
El autor del atropello de hinchas del Liverpool, condenado a 21 años y 6 meses de cárcel

El autor del atropello de hinchas del Liverpool, condenado a 21 años y 6 meses de cárcel

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

, el autor del atropello del pasado mayo , en el que 134 personas resultaron heridas, fue condenado este martes a 21 años y seis meses de cárcel, dispuso un tribunal de esa ciudad.

Doyle, de 54 años y antiguo soldado de la Marina, se había declarado culpable el pasado noviembre del ataque del 26 de mayo, cuando atropelló con su coche Ford Galaxy a varios hinchas del club de fútbol que celebraban la victoria del Liverpool en la Premier League.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

En el juicio, Doyle estaba acusado de 31 delitos graves cometidos contra varias personas congregadas en el centro de la ciudad.

PUEDES VER: El sospechoso del atropello de Liverpool, arrestado por intento de asesinato y por manejar bajo los efectos de las drogas

, Andrew Menary, dijo que el caos que Doyle desató “fue provocado únicamente por su forma de conducir” y “sus acciones causaron horror y devastación a una escala nunca antes vista por este tribunal”.

“Sin otra razón que la impaciencia y la arrogancia, su conducción hacia la ciudad fue peligrosa. Con mal tiempo, usted se adelantó repetidamente a otros vehículos, tomó riesgos en la carretera al ir demasiado rápido y se saltó los semáforos en un cruce”, explicó el magistrado al argumentar el dictamen.

El juez insistió en que la forma en que Doyle conducía su vehículo fue “agresiva y peligrosa”.

En la investigación del ataque, la Policía descartó motivaciones ideológicas y cifró en 134 las víctimas del atropello, con heridas de diversa consideración, entre ellos menores de edad.

Esta captura de pantalla del video de la policía de Merseyside muestra un coche conducido por Paul Doyle mientras la multitud espera para ver el desfile de la victoria en un autobús descapotable con el trofeo de la Premier League del Liverpool. Foto: MERSEYSIDE POLICE / AFP
Esta captura de pantalla del video de la policía de Merseyside muestra un coche conducido por Paul Doyle mientras la multitud espera para ver el desfile de la victoria en un autobús descapotable con el trofeo de la Premier League del Liverpool. Foto: MERSEYSIDE POLICE / AFP
/ HANDOUT

Aunque al principio se sospechó que podía conducir ebrio, la Fiscalía consideró que se trató de “acciones deliberadas” motivadas por la frustración.

El juez agregó que resulta “imposible comprender cómo una persona sensata pudo actuar como lo hizo usted”.

“Atropellar a una multitud de peatones con tanta persistencia y desprecio por la vida humana desafía la comprensión común”, dijo.

La fiscal jefe del distrito de Mersey-Cheshire, Sarah Hammond, dijo el mes pasado en un comunicado que la declaración de “culpabilidad (de Doyle) significa una medida de justicia ante en lo que debió haber sido un día de celebración”.

Durante las celebraciones por el título de la Premier League del #LiverpoolFC, un vehículo arrolló a una multitud en #WaterStreet, dejando 79 heridos, incluidos cuatro niños. El incidente ocurrió el 26 de mayo de 2025, cuando un Ford Galaxy gris irrumpió en la zona peatonal donde miles de aficionados celebraban la victoria del equipo. El conductor, identificado como #PaulDoyle, de 53 años, exmarine y empresario local, fue arrestado en el lugar y enfrenta siete cargos, incluyendo conducción peligrosa y lesiones graves con intención. Las autoridades han descartado un acto terrorista y continúan investigando las circunstancias del suceso. La comunidad de #Liverpool y el país entero están conmocionados por este trágico evento que empañó una jornada de celebración. Las autoridades han instado al público a evitar especulaciones mientras se lleva a cabo la investigación. Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC