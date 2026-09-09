El avión que transportaba al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky desde Moldavia a Oslo, donde asistió al funeral del rey Harald de Noruega, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, declaró el miércoles el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

“Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, declaró Store a la televisión pública noruega NRK. Zelensky llegó a Oslo el martes por la noche.

No proporcionó más detalles sobre el incidente.

Zelensky llegó a Oslo el martes por la noche, donde mantuvo conversaciones con Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, sobre la ayuda militar noruega, incluido el apoyo a la defensa antiaérea, y la asistencia civil.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido combatir la corrupción. (Foto: AFP) / SERGEI SUPINSKY

El miércoles, Zelensky se sumó a numerosos dignatarios extranjeros que asistieron al funeral del rey Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años.

Zelensky abandonó Noruega después del funeral y se dirigió a Canadá para mantener conversaciones con dirigentes de ese país, declaró Store a NRK.

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