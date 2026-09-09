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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenska, caminan detrás del ataúd del difunto rey Harald V de Noruega, el 9 de septiembre de 2026. (Foto: AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenska, caminan detrás del ataúd del difunto rey Harald V de Noruega, el 9 de septiembre de 2026. (Foto: AFP).
Por Agencia AFP

El avión que transportaba al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky desde Moldavia a Oslo, donde asistió al funeral del rey Harald de Noruega, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron, declaró el miércoles el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

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