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Se despliega la rampa de emergencia del nuevo Air Force One antes de la partida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia la Base Conjunta Andrews (Maryland), el 9 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Se despliega la rampa de emergencia del nuevo Air Force One antes de la partida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia la Base Conjunta Andrews (Maryland), el 9 de septiembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El Boeing ofrecido por Qatar a Donald Trump para que lo convirtiera en su avión presidencial sufrió un retraso en el despegue el miércoles, a causa de pruebas con el tobogán inflable que se utiliza en caso de evacuación.

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