El calor extremo que azota varios países del centro y sureste de Europa alcanzó este martes un último pico, antes del esperado alivio que llegará esta noche con tormentas y notables bajadas de las temperaturas.

La peor ola de calor extremo que se recuerda en Austria, con un máximo histórico de 40,1 grados, si bien se acerca a su fin, ha dejado claro que este país no está preparado para afrontar las canículas que conlleva el cambio climático.

Al comenzar a bajar hoy las temperaturas, con máximas de “sólo” 37 grados en el este austríaco, se divisa el final de lo que ha sido la mayor ola de mayor calor constatada desde que se tienen registros, tanto por las elevadas temperaturas como por la duración.

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El mal tiempo azota ya hoy los estados federados en la parte oeste del país, como el Tirol, donde un deslizamiento de lodo arrastró anoche a un autobús público hasta dejarlo atrapado por las masas de tierra mojada y los escombros.

Por otro lado, la prolongada ola de calor está teniendo un impacto negativo en las masas de agua, cuya elevada temperatura afecta a muchas especies de peces.

En Viena, el consumo medio de agua en los hogares se disparó un 45 % con respecto al habitual en esta época del año, mientras que en el estado federado de Baja Austria están considerando cortar el suministro de agua potable en algunas localidades.

Alertas en Hungría, Rumanía y Bulgaria

En la vecina Hungría se registró este martes un nuevo récord de calor con 42 grados medidos en Szécsény (norte), una décima más que el anterior récord, de 2007.

Ante las temperaturas extremas en todo el país, el Gobierno húngaro pidió a la población usar menos electricidad y agua, sobre todo entre las 18.00 y 21.00 horas, ya que varias localidades enfrentan escasez de suministros.

Las autoridades prolongaron hasta mañana, miércoles, por la tarde la alerta más alta, de tercer grado, por calor extremo.

Decenas de millones de personas soportan este domingo temperaturas extremas en Europa por una ola de calor que comenzó durante la semana en los países occidentales y ahora avanza hacia el este. Foto: AFP

De hecho, tres de los diez días más calurosos de los últimos 25 años en Hungría se registraron durante la actual ola de calor, destacó hoy la prensa local.

Mientras, el servicio de meteorología de Rumanía extendió este martes a casi todo el territorio la alerta roja por calor extremo, alertando de que los termómetros subirán hasta 41 grados antes de la llegada de un frente de mal tiempo.

Además de afectar a la salud de muchas personas -Rumanía registró tres muertes por golpes de calor y ahogo en los últimos tres días- las elevadas temperaturas están causando daños en los materiales con los que están construidas carreteras y vías férreas.

La Compañía Nacional de Gestión de Infraestructuras Viales impuso restricciones en varias carreteras para vehículos de más de 7,5 toneladas, mientras que el servicio de tranvías tuvo que suspenderse en la ciudad de Timisoara, en el oeste del país, debido al derretimiento del material bituminoso de las vías.

En Bulgaria se emitió este martes una vez más alerta amarilla por las elevadas temperaturas, con picos de hasta 39 grados, en las 28 regiones del país balcánico, si bien los meteorólogos esperan para los próximos días un notable retroceso del calor.

De aquí al fin de semana, se espera una bajada de las temperaturas máximas hasta 27 y 32 grados, un nivel habitual para comienzos del verano en esta parte de Europa.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas en algunas zonas del país, las autoridades decretaron la suspensión del tráfico pesado durante las horas de mayor calor.

De 13:00 a 21:00 horas, se suspende la circulación de vehículos pesados superiores a las 20 toneladas en 15 regiones del país, si bien se aplican excepciones para camiones que transporten alimentos perecederos, productos que requieran control de temperatura, animales vivos o mercancías peligrosas.

Las temperaturas en los Balcanes occidentales alcanzaron este martes los 41 grados, con los servicios meteorológicos nacionales emitiendo alertas rojas por tormentas en la mayoría de los países.

En Albania se esperaban 41 grados en algunas zonas interiores del norte del país, mientras que en Macedonia del Norte se registraron máximas de hasta 40 en el valle del Vardar, la cuenca de Skopje, y en el sureste del país.

En Bosnia-Herzegovina las máximas previstas para este martes alcanzan también los 40 grados, mientras que en la vecina Serbia la capital, Belgrado, sufría bajo unos insólitos 39 grados.