El calor que asola a Europa deja un muerto en un incendio en España y sequía en Inglaterra

La ola de calor que vive Europa, con temperaturas superiores a los 40 ºC en casi todo el sur, ha multiplicado los incendios forestales en España y dejado estampas inusuales, como la de una sequía en el Reino Unido.

Italia, Francia, España, Portugal y los Balcanes, donde se esperan temperaturas superiores a los 40º, decretaron alertas por el calor.

Fuego en España, sequía en Inglaterra

En España, un hombre murió en un incendio forestal que afectó a la localidad de Tres Cantos, cerca de Madrid, el primer fallecido de las decenas de fuegos que afectan al país.

“Estamos en riesgo extremo de incendios forestales. Mucha precaución”, escribió en la red social X el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje de condolencias a la familia del fallecido.

Sánchez explicó que el Gobierno mantendrá una reunión de seguimiento “ante los numerosos incendios que están activos” en el país.

El incendio de Tres Cantos, a 25 km del centro de Madrid, se propagó rápidamente el lunes por la noche, atizado por rachas de viento de 70 km/h, y este martes se encontraba ya “perimetrado”, es decir, sin posibilidad de saltar a otras zonas.

Mientras, las playas de Tarifa, en Andalucía, volvieron a verse acechadas por las llamas de los montes cercanos, obligando a la rápida evacuación de miles de turistas.

La ola de incendios coincide con la de calor, que este martes entró en su décimo día en España, previsiblemente el peor, con todas las regiones bajo aviso de riesgo.

La región de Castilla y León, en el noroeste, sufría el lunes más de 30 incendios, entre ellos el que afecta al paraje de Las Médulas, en la provincia de León, un lugar que es Patrimonio Mundial de la Humanidad por sus minas de oro de la época romana y cuyos daños están pendientes de evaluación.

Las más de 2.000 personas evacuadas por este incendio pudieron volver a sus casas, informó la prefectura en la provincia de León.

Entre tanto, la normalmente lluviosa Inglaterra -una de las cuatro regiones del Reino Unido, junto a Escocia, Gales e Irlanda del Norte- ha vivido los seis primeros meses más secos en 50 años y la cuestión de la escasez de agua es ya de “importancia nacional”, aseguró este martes la Agencia de Medioambiente (EA).

“La situación actual es crítica a escala nacional, y hacemos un llamamiento a todos para que desempeñen su papel y contribuyan a reducir la presión sobre nuestro medioambiente acuático”, declaró Helen Wakeham, responsable de agua en la EA.

El sur de Europa, un horno

En Italia, once ciudades fueron puestas en alerta roja el martes debido al calor, entre ellas Roma, Milán, Florencia, Turín y Bolonia.

Las temperaturas más altas se preveían en Roma y Florencia, con picos de 38 grados. Según los servicios meteorológicos, este calor sofocante debería prolongarse al menos hasta el 15 de agosto.

La sequía provocada por el calor y la ausencia de lluvias también afecta a la producción agrícola de la península.

Según Coldiretti, la principal asociación del sector agrícola italiano, se perdió el 30% de la producción de hortalizas en Apulia, la región que corresponde al talón de la bota italiana.

En cuanto a las buenas noticias, el incendio que desde hace cuatro días arrasa una amplia zona del parque nacional del Vesubio, el famoso volcán que domina el golfo de Nápoles, está a punto de ser controlado, tras haber quemado cerca de 600 hectáreas.

En Portugal, que también lucha contra incendios forestales graves, las autoridades temían una nueva jornada especialmente difícil, con temperaturas que podrían alcanzar los 44 °C en el sur.

Los científicos advierten que el cambio climático provocado por los humanos hace que los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones, las olas de calor y las sequías, sean más intensos y frecuentes.