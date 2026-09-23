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Resumen

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Vista del Coliseo de Roma. Foto: EFE/Álvaro Caballero
Vista del Coliseo de Roma. Foto: EFE/Álvaro Caballero
Por Agencia EFE

El Coliseo romano, el monumento más visitado de Italia, cerró este miércoles sus puertas al público en señal de luto después de que un obrero muriera al caer de una altura de diez metros mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación.

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