Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El príncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, tras asistir al tradicional servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, en Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023. (Foto de Adrian DENNIS / AFP)
El príncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, tras asistir al tradicional servicio del día de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham, en Inglaterra, el 25 de diciembre de 2023. (Foto de Adrian DENNIS / AFP)
/ ADRIAN DENNIS
Por Agencia EFE

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, es un hombre “grosero y arrogante”, que se cree “con derecho a todo”, dijo este martes el secretario de Estado de Comercio británico, Chris Bryant, en pleno escándalo por los vínculos del expríncipe con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.