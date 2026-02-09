El expríncipe Andrés pudo haber transmitido información confidencial a Epstein

Escuchar
El príncipe Andrés de Gran Bretaña llega para visitar la sede central de Cross Rail en Canary Wharf, al este de Londres, el 7 de marzo de 2011. Foto: Andrew Cowie / AFP
Por Agencia AFP

El expríncipe Andrés pudo haber transmitido al delincuente sexual Jeffrey Epstein información potencialmente confidencial cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, según correos electrónicos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

