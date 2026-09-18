El sarcófago en el que reposan los restos del rey Harald V, fallecido el 28 de agosto, tiene forma de barco y está tallado en una roca capaz de absorber CO2, reveló este viernes el Palacio Real de Noruega.

El funeral del soberano, que murió a los 89 años, se celebró el 9 de septiembre en Oslo, pero hasta ahora prácticamente no se sabía nada sobre su última morada, un sarcófago sobre el que él mismo solía bromear.

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Instalado en el mausoleo real de la fortaleza de Akershus, el sarcófago de dos plazas está hecho de olivino, una roca verdosa de unos 400 millones de años de antigüedad procedente del oeste de Noruega, reveló el Palacio en un comunicado.

“La piedra de olivino verdosa puede absorber y fijar el CO2, propiedad que los diseñadores destacaron como símbolo del amor del rey Harald y de la reina Sonia (la viuda de Harald) por la naturaleza y de su preocupación por las generaciones futuras”, explicó.

De color verde oliva, la tumba tiene la forma de un barco de fondo redondeado, un guiño a la pasión de Harald por el mar, pero también a las antiguas sepulturas -especialmente las vikingas-, en las que se suponía que la embarcación debía acompañar al difunto hacia el más allá, se precisó en el mismo comunicado.

El sarcófago del difunto rey Harald V de Noruega (I) se ve en la cripta de la iglesia del palacio, junto a los dos sarcófagos del rey Haakon VII y la reina Maud, y del rey Olav V y la princesa heredera Martha, en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 2026. (Foto de Ole Berg-Rusten / NTB / AFP)

“Espero que esté bien acolchado para que la estancia sea cómoda. De todos modos, vamos a quedarnos allí un buen tiempo”, bromeó Harald cuando aún estaba vivo.

Con un costo de 20 millones de coronas (1,95 millones de dólares), el sarcófago se encuentra junto a otros dos.

Uno, de mármol blanco, alberga en el centro de la sala al primer rey de la actual dinastía, Haakon VII, abuelo de Harald, y a su esposa, la reina Maud. El otro, de bronce patinado en verde oscuro, acoge a sus padres, el rey Olaf V y la princesa heredera Marta.