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Resumen

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El sarcófago del fallecido rey Harald V de Noruega se ve en la cripta de la iglesia del palacio en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 2026. (Foto de Ole Berg-Rusten / NTB / AFP) / NORUEGA FUERA
El sarcófago del fallecido rey Harald V de Noruega se ve en la cripta de la iglesia del palacio en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 2026. (Foto de Ole Berg-Rusten / NTB / AFP) / NORUEGA FUERA
/ OLE BERG-RUSTEN
Por Agencia AFP

El sarcófago en el que reposan los restos del rey Harald V, fallecido el 28 de agosto, tiene forma de barco y está tallado en una roca capaz de absorber CO2, reveló este viernes el Palacio Real de Noruega.

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