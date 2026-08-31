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El féretro del rey Harald V es trasladado del Salón Rojo a la Capilla del Palacio en Oslo, Noruega, el 31 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/CORNELIUS POPPE
El féretro del rey Harald V es trasladado del Salón Rojo a la Capilla del Palacio en Oslo, Noruega, el 31 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/CORNELIUS POPPE
/ CORNELIUS POPPE / POOL
Por Agencia EFE

El féretro de Harald V de Noruega llegó este lunes a la capilla del Palacio Real de Oslo, tras una procesión en la que cargaron con los restos del monarca sus familiares más cercanos, incluido el nuevo rey, Haakon VIII.

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