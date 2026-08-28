El féretro del rey Harald V de Noruega, fallecido este viernes a los 89 años de edad, llegó esta tarde al Palacio Real y será trasladado a la capilla, donde permanecerá hasta el día de su funeral para que las personas que lo deseen puedan dar el último adiós a su monarca.

El féretro fue trasladado en coche desde el Hospital Nacional, en el que permanecía ingresado desde el pasado día 17 y donde murió a primeras horas de la mañana, y fue acompañado hasta palacio por la comitiva real formada por Su Majestad el rey Haakon, Su Majestad la reina Mette-Marit, Su Alteza Real la princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonia, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa, según informó la propia Casa Real en un comunicado.

El coche estaba iluminado desde el interior, de manera que los numerosos curiosos podían ver el féretro.

A pesar de la incesante lluvia, la gente se agolpaba a lo largo del recorrido hasta el Palacio Real e inmortalizaba con sus teléfonos móviles el paso del cortejo fúnebre, que avanzaba a ritmo lento.

La Guardia esperaba preparada para recibir el féretro, que llego al Palacio Real bien pasadas las 19.00 hora local (17.00 GMT).

La capilla del Palacio Real permanecerá abierta en horarios aun por anunciar para que quien lo desee pueda pasar junto al féretro y despedirse.

El féretro del rey Harald V pasa por Parkveien en Oslo, Noruega, el 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/THOMAS ANDERSEN / THOMAS ANDERSEN

“Con profundo pesar comunicamos que su majestad el rey Harald ha fallecido hoy a las 06.35” hora local (04.35 GMT), había informado en la mañana de este viernes la Casa Real de Noruega, que añadió que el monarca falleció “plácidamente”.

Una anemia llevó a Harald V a ser hospitalizado, pero su estado se agravó el pasado fin de semana al derivar su dolencia en una infección en la sangre y el jueves su estado era “muy grave”, lo que llevó a cientos de noruegos a acercarse a la plaza del Palacio Real para manifestar su apoyo al monarca y depositar flores.

Este domingo se celebrarán servicios religiosos por Harald V en todas las catedrales y en muchas iglesias de todo el país, a falta de conocerse la fecha exacta para el funeral y el sepelio del recién fallecido monarca, el más longevo de Europa.

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