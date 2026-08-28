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El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real | Rey Haakon VIII últimas
El féretro del rey Harald V de Noruega ya está en el Palacio Real | Rey Haakon VIII últimas
Por Agencia EFE

El féretro del rey Harald V de Noruega, fallecido este viernes a los 89 años de edad, llegó esta tarde al Palacio Real y será trasladado a la capilla, donde permanecerá hasta el día de su funeral para que las personas que lo deseen puedan dar el último adiós a su monarca.

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