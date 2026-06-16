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El canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Foto: EFE/EPA/THIBAULT CAMUS
El canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y la primera ministra japonesa Sanae Takaichi durante una sesión de trabajo en la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Foto: EFE/EPA/THIBAULT CAMUS
Por Agencia EFE

Los líderes del G7, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, dieron este martes un respaldo claro a Ucrania, a su soberanía y a su integridad territorial, y coincidieron en que hay que presionar más Rusia para llevarla a una negociación, también con más sanciones al petróleo.

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