El gobierno de Macron otra vez en horas cruciales: “Francia tiene un problema de gobernabilidad gravísimo y el escenario es de crisis permanente”
La crisis política en Francia no parece cuándo terminar. Mientras el presidente Emmanuel Macron hacía acto de presencia en Egipto para la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, su país sigue enfrascándose en una peligrosa disputa que amenaza con traer abajo el gabinete dirigido por su primer ministro Sébastien Lecornu, y que incluso podría alcanzarlo.

