El gobierno de Macron otra vez en horas cruciales: “Francia tiene un problema de gobernabilidad gravísimo y el escenario es de crisis permanente”

Este martes 14 será un día clave en el gobierno francés. El mandatario encabezará el primer Consejo de Ministros con la finalidad de alistar los proyectos de presupuesto del Estado y de Seguridad Social para que queden en manos de la Asamblea Nacional horas después.

Y es en el Parlamento galo donde la crisis alcanza su punto más delicado, en medio de propuestas de censura contra Sébastien Lecornu y pedidos de renuncia contra Macron.

Una de las voces más críticas es la de Marine Le Pen, de la ultraderechista Agrupación Nacional. Junto a sus aliados de Unión de Demócratas por la República, ha planteado la censura al gabinete, y a Macron le pide “anunciar cuanto antes la disolución de la Asamblea Nacional para permitir al pueblo francés expresarse y elegir una nueva mayoría radical”.

A pesar de esto, el gabinete de Lecornu parece haber encontrado un aliado en el Partido Socialista. ¿Será suficiente?

Sébastien Lecornu en el centro, reunido con los miembros de su nuevo gabinete. (Foto: AFP)

“El escenario es de crisis permanente. Yo creo que incluso si logra salir del paso con esta votación, no veo qué tanto se pueda sostener, porque claramente la presión de los extremos es para que aquí haya un adelanto de elecciones. Y con ese adelanto presionar para que Macron renuncie” , explica el internacionalista Jorge chávez Mazuelos.

En conversación con El Comercio, el docente de la Academia Diplomática del Perú indicó que si bien hay un apoyo ligero de los socialistas a Lecornu, no se puede saber si sea sostenible en el corto plazo y que ayude a mantenerse al gobierno hasta el 2027.

Y es que el mismo líder del Partido Socialista de Francia (PS), Olivier Faure, ha negado algún acuerdo e indicó que no ha habido “ningún contacto” con Lecornu “desde el viernes 10”.

“Francia tiene un déficit que está muy por encima de los estándares de la Unión Europea, y para revertir esto tienes que cortar gasto público, tienes que aumentar la edad de jubilación, tienes que hacer una reforma de pensiones, y los sectores de la izquierda están en contra de esas medidas. Entonces, no veo en qué medida esto se pueda sostener más allá de unos pocos meses o semanas” , indica el especialista.

En tanto, Sébastien Lecornu ha indicado que la “única misión” del gobierno es “superar la crisis política” en el país. Se trata de su segundo intento de conformar un gabinete, a una semana de haber presentado su renuncia tras no conseguir consenso.

En esta ocasión, según informe de europapress, su gabinete está formado por figuras de la sociedad civil, políticos experimentados y jóvenes parlamentarios. Pero tiene algo más en contra: el tiempo. El Parlamento cuenta con 70 días para examinar el proyecto de presupuesto para el 2026. Esto debe ser antes del 31 de diciembre, por lo que la fecha límite para tramitar la iniciativa es este mismo martes 14.

También Lecornu debe pronunciar su discurso de política general... Una difícil situación para el cuatro primer ministro de Macron en menos de un año.

Las posibles salidas para Macron

¿Qué alternativas tiene el presidente de Francia?

Desde Egipto, Macron ha señalado que algunos partidos políticos “no han estado a la altura del momento que vive Francia”. Una declaración que no sumaría pues ya son varios los grupos que plantean la censura al gabinete Lecornu. Por un lado, La Francia Insumisa (LFI) ha anunciado una moción de censura y su líder Mathilde Panot deslizó la posibilidad de que Macron sigua la misma suerte. “El país no tiene tiempo que perder. Lecornu caerá y Macron le seguirá”, ha proclamado en redes sociales.

Por parte de Agrupación Nacional, su líder Jordan Bardella anunció su propia moción de censura.

Lo que tocaría es negociar. Por un lado, los socialistas, explica Chávez Mazuelos, “quieren que se congelen estas reformas de pensiones que implicarían una reducción del gasto público”.

En esta línea, un informe de EFE señala que el gobierno tiene el objetivo de mantener el déficit por debajo del 5% del PIB, en lugar del 4,7%. Este cambio deja un margen de 9.000 millones de euros para satisfacer potencialmente las demandas de la oposición, y en especial del grupo socialista. Sobre las pensiones, se trata de dejar sin efecto una resolución que retrasa la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y alarga el periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa a 43 años.

Además… ¿Au revoir, Macron? El mandato del presidente Emmanuele Macron es hasta el 2027. En más de una ocasión ha dicho que no renunciará, aunque la presión se hace cada vez más fuerte. Para el analista Chávez Mazuelos, "el juego de la izquierda y la derecha es tumbarle los primeros ministros a Macron, vetar su agenda para que sea inviable que él siga gobernando, y para presionarlo a renunciar". También existe el camino de la destitución del presidente, pero para Robin Cavagnoud "es muy poco probable que eso ocurra", pues necesita pasar por una serie de etapas parlamentarias y el voto de los dos tercios de las dos cámaras.

Por el lado de la derecha también hay peticiones. Indica Robin Cavagnoud, analista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que Los Republicanos piden que no se abandone la reforma de pensiones, así como que no se implemente “un impuesto de 2% sobre las sobreganancias de las grandes empresas”. También está el pedido de adelanto de elecciones parlamentarias de Agrupación Nacional.

“Entre lo que exige la derecha y lo que exige la izquierda es contradictorio, y él [Macron] se encuentra en este limbo” , apunta el catedrático francés.

En este sentido, cuestiona la poca cultura de consenso en la sociedad y la política francesas, donde prima la mayoría. “No hay una cultura de coalición en Francia, a diferencia de Alemania donde hay una cultura para encontrar un consenso, un acuerdo entre partidos. En Francia es muy diferente porque la Constitución de la Quinta República se fundamenta en lo que se llama el hecho mayoritario”, agrega.

"La gente está cansada"

La continua crisis política comienza a cansar a los franceses. Según Cavagnoud, que mantiene contacto con el país galo, “la sensación de la gente en Francia es de mucho cansancio”.

“Está pasando algo en Francia con lo cual no estamos nada acostumbrados: a tener muchos gobiernos. Sabemos tener bastante estabilidad política desde los años 50. Tenemos en promedio gobiernos que duran entre dos a tres años, a veces un poco más incluso, pero en el último año tuvimos cuatro primeros ministros, por eso la gente está un poco desilusionada y cansada de la política”, revela el docente universitario.

También indica que parte de este cansancio es la elección que se convocó en junio del año pasado, cuando Macron cerró la Asamblea Nacional. Este fue, además, parte del origen de la actual crisis política, pues desde esa fecha el Congreso está muy fragmentado. “Hay, digamos, tres grandes bloques que también se han fragmentado. Tenemos un bloque de izquierda, un bloque de centro y un bloque de derecha, básicamente“, comenta.

Para Chávez Mazuelos también la génesis de la crisis se encontraría en la elección parlamentaria del 2024.

“Fue el error de concepción de Macron en llamar a unas elecciones anticipadas el año pasado , pensando que iba a poder fortalecer su posición en la Asamblea y consiguió perfectamente lo contrario: logró empoderar a los extremos y eso es lo que hace que Francia tenga un problema de gobernabilidad gravísimo”, puntualiza el analista.

¿Podrá revertir esta situación el presidente francés?