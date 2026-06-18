Por Guillermo Vera Ayala

Un trabajador de salud del Reino Unido ha sido sancionado por intentar vender el historial médico de Catalina de Gales, esposa de Guillermo, príncipe heredero al trono británico.

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