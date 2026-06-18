Un trabajador de salud del Reino Unido ha sido sancionado por intentar vender el historial médico de Catalina de Gales, esposa de Guillermo, príncipe heredero al trono británico.

La Oficina del Comisionado de Información (ICO), regulador de la protección de datos en el país europeo, reportó este miércoles 17 que se trata de un antiguo empleado de The London Clinic, quien fue amonestado por querer filtrar la historia clínica correspondiente a la hospitalización de la princesa Catalina en enero del 2024 y su posterior tratamiento oncológico.

El individuo castigado permanece en el anonimato —no se sabe si es hombre o mujer— y la ICO indicó que el proceso sancionador fue iniciado en marzo de ese año, concluyendo que hubo un “uso indebido de información personal altamente sensible” de forma deliberada y con el objetivo de obtener un beneficio económico.

“Cuando se rompe esta confianza, es justo que la ley nos permita actuar. No dudaremos en comenzar un proceso penal cuando sea necesario y proporcionado”, declaró Ian Hulme, director de la ICO.

Privacidad vulnerada

La Casa Real del Reino Unido ha sido sumamente discreta alrededor de la salud de Kate Middleton y el caso recientemente sancionado se produjo en medio de una fuerte especulación alrededor del estado de la princesa.

Catalina de Gales fue internada a mediados de enero del 2024 en The London Clinic, prestigioso hospital privado en el que se sometió a una cirugía abdominal programada con anticipación.

La princesa Catalina, duquesa de Cambridge. (Foto de Jeff Gilbert / POOL / AFP) / JEFF GILBERT

La pareja del príncipe Guillermo permaneció internada durante 13 días y fue durante esa estadía que un trabajador de confianza del establecimiento intentó extraer su historial médico sin autorización. A mediados de marzo de aquel año esta información llegó al tabloide The Mirror, que la publicó como gran exclusiva el 19 de ese mes.

La ICO confirmó la brecha de seguridad, anunciando que abriría una investigación penal, siendo este el caso que acaba de sancionarse.

Silencio y polémica

La última aparición bajo los reflectores de la esposa del heredero al trono británico se había producido en diciembre de 2023 como parte de los actos oficiales de Navidad.

En los meses posteriores y tras los reportes de hospitalización, el estado de salud de Catalina ya era objeto de gran cantidad de rumores, comentarios e incluso teorías de la conspiración, los cuales dieron lugar a una campaña llamada “¿Dónde está Kate?”, surgida tras la notoria ausencia pública de la princesa.

La falta de información generó la alarma entre la opinión pública, incrementada por el retiro prematuro del príncipe Guillermo de un importante evento en honor del rey Constantino II de Grecia, su padrino. Los rumores indicaban que esto podría estar relacionado con la salud de su esposa y un momento complicado.

La situación se convirtió en una crisis de relaciones públicas el 10 de marzo del 2024 cuando la Corona difundió una foto con motivo del Día de la Madre en la que Kate Middleton aparecía junto a sus hijos.

Casi de inmediato se descubrió que la imagen había sido editada de forma poco afortunada y se ordenó el retiro de la fotografía de canales oficiales y agencias de prensa, lo que provocó fuertes cuestionamientos y desconfianza hacia la información procedente de la Casa Real.

Cuatro agencias de noticias internacionales retiraron la fotografía difundida por la Corona británica en el Día de la Madre de 2024. El análisis de metadatos y otros criterios apuntaron a la edición digital de la imagen. (Foto: EFE).

En medio de la especulación y las críticas fue que apareció el reporte de The Mirror que apuntaba a que personal de The London Clinic buscó vender el historial de salud de la princesa, agravando la crisis mediática y el temor por la salud de la futura reina consorte.

Ante la presión pública, finalmente Catalina de Gales grabó un mensaje en video, que se publicó el 20 de marzo y en el cual confirmó que padecía cáncer y se encontraba en tratamiento.

La Corona indicó que en la operación realizada el 16 de enero se concluyó que el tejido tratado no era maligno, pero que estudios médicos posteriores confirmaron en el mes siguiente que había cáncer, por lo que la princesa se sometió a quimioterapia.

Catalina, princesa de Gales, anunció que padecía cáncer en 2024. (X @KensingtonRoyal)

Kate Middleton permaneció lejos de los reflectores durante las siguientes semanas. Reapareció el 15 de junio en el desfile militar por el cumpleaños del rey Carlos III. Un mes más tarde también se dejó ver en el torneo de tenis de Wimbledon.

Para setiembre del 2024 Catalina informó que había culminado el tratamiento de quimioterapia. Desde entonces la cónyuge de Guillermo de Gales ha ido retomando de forma paulatina su participación en diversos eventos.

La princesa señaló a inicios del año pasado que el cáncer que padecía se encontraba en retroceso tras una visita a The Royal Marsden, hospital especializado en oncología.

Desde entonces Catalina ha mantenido su participación en actividades oficiales y su más reciente presentación pública ocurrió este martes 16 en las carreras hípicas de Ascot, en las que estuvo presente el rey Carlos.

Más allá de este detalle, se han seguido manteniendo en estricta confidencialidad detalles adicionales sobre la enfermedad de Kate Middleton para salvaguardar su derecho a la privacidad; no obstante, las conjeturas de especialistas consultados por medios como el diario The Guardian apuntan a que podría tratarse de un cáncer colorrectal.

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