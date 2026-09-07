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Resumen

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El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos en Moscú el 5 de septiembre de 2026. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
El presidente de Rusia Vladimir Putin asiste a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos en Moscú el 5 de septiembre de 2026. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia AFP

El Kremlin señaló el lunes que “no descarta” una reanudación de las negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington para encontrar una salida a la guerra en Ucrania, tras una visita de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

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