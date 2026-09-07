El Kremlin señaló el lunes que “no descarta” una reanudación de las negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington para encontrar una salida a la guerra en Ucrania, tras una visita de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

“Tampoco descartamos la reanudación del formato tripartito, pero aún es demasiado pronto para hablar del lugar y de las fechas concretas”, declaró a periodistas el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

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El vocero apuntó que “todo intento (...) supone un paso hacia la paz”, y agradeció a los negociadores estadounidenses.

Steve Witkoff y Jared Kushner viajaron a Moscú el sábado, donde se reunieron con el presidente Vladimir Putin, y por primera vez a Kiev el domingo, donde mantuvieron conversaciones con el mandatario, Volodymyr Zelensky.

Según afirmó un alto funcionario de la Presidencia ucraniana a la AFP, los enviados de Donald Trump presentaron nuevas propuestas, “más eficaces”, para poner fin a la guerra.

La fuente, sin embargo, no precisó en qué consistían dichas propuestas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (derecha), da la bienvenida al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (segundo por la izquierda), y al yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner en Moscú el 5 de septiembre de 2026. (Gavriil GRIGOROV / AFP). / GAVRIIL GRIGOROV

Los esfuerzos de mediación emprendidos por Estados Unidos habían dado lugar a varias rondas de conversaciones entre Moscú y Kiev en 2025.

No obstante, esos contactos no habían llegado a buen término y el proceso estaba paralizado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio en febrero.

En las negociaciones anteriores, Moscú y Kiev se habían mantenido en líneas generales en sus respectivas posiciones, y las conversaciones se habían estancado especialmente en la cuestión de los territorios ucranianos cuya anexión reivindica Rusia.

Zelensky dijo el domingo temer que la guerra continúe este invierno, un período crítico en el que el país corre el riesgo de enfrentarse una vez más a ataques rusos contra el sector energético.