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Vladimir Putin presidente de Rusia. Foto: AFP
Vladimir Putin presidente de Rusia. Foto: AFP
/ ABIR SULTAN
Por Agencia AFP

El Kremlin indicó el jueves que iba a “estudiar” la invitación del presidente Donald Trump a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para participar en la cumbre del G20 prevista en diciembre en Miami.

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