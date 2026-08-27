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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el gobernador del krai de Stavropol en Moscú el 25 de agosto de 2026. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el gobernador del krai de Stavropol en Moscú el 25 de agosto de 2026. (Foto de Mikhail METZEL / AFP).
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia AFP

El Kremlin calificó el jueves de “historias alarmistas” las informaciones de la prensa estadounidense de que una inusual visita del director de la CIA esta semana a Moscú tuvo por objeto disuadir a Rusia de atacar a la OTAN.

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