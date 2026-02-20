Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El recinto del Kremlin, en Moscú, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Ignacio Ortega
El recinto del Kremlin, en Moscú, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Ignacio Ortega
Por Agencia EFE

El Kremlin le quitó este viernes importancia a la prolongación otro año más de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia debido al inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Cuatro años de guerra en Ucrania dejaron 390.000 personas con discapacidad, según la OMS
Europa

Cuatro años de guerra en Ucrania dejaron 390.000 personas con discapacidad, según la OMS

El Kremlin resta importancia a la prolongación por otro año más de las sanciones por Trump
Europa

El Kremlin resta importancia a la prolongación por otro año más de las sanciones por Trump

Más de 5.000 mujeres han muerto en Ucrania desde el inicio de la guerra, más 14.000 heridas
Europa

Más de 5.000 mujeres han muerto en Ucrania desde el inicio de la guerra, más 14.000 heridas

La Policía continúa el registro de la antigua casa del expríncipe Andrés en Windsor
Europa

La Policía continúa el registro de la antigua casa del expríncipe Andrés en Windsor