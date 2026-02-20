El Kremlin resta importancia a la prolongación por otro año más de las sanciones por Trump

El Kremlin le quitó este viernes importancia a la prolongación otro año más de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia debido al inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

“No teníamos ninguna sobreexpectativa al respecto. Esta prórroga es una decisión bastante automática”, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A pesar de que la renovación de las sanciones, impuestas por las administraciones anteriores a la del presidente estadounidense, Donald Trump, haya ocurrido en medio de las negociaciones sobre Ucrania en Ginebra, el Kremlin lo achacó a que todo el proceso negociador, iniciado en mayo en Turquía, es lento.

“El proceso de negociación es complejo y prolongado”, explicó.

La renovación de las sanciones tendrá lugar el 6 de marzo, informó en un comunicado oficial el propio presidente de Estados Unidos.

El documento se refiere a las sanciones impuestas en marzo y diciembre de 2014, así como en septiembre de 2018 y febrero de 2022.

Las órdenes ejecutivas estadounidenses de este tipo que fundamentan en emergencias nacionales tienen un año de vigencia, por lo que deben ser renovadas cada vez por nuevas órdenes presidenciales.

A pesar de que 2025 se caracterizase por un estrechamiento de relaciones diplomáticas entre Washington y Moscú, en las últimas semanas la parte rusa ha mostrado públicamente cada vez más su decepción con la política de EE.UU. hacia Rusia.

